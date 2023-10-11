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        Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı 9,2 milyar doları buldu

        FIRAT ÖZDEMİR - Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın 9 ayında 9 milyar 205 milyon 576 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:01
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        Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı 9,2 milyar doları buldu
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        FIRAT ÖZDEMİR - Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın 9 ayında 9 milyar 205 milyon 576 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

        AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın 9 ayında 217 ülke ve serbest bölgeye 10 milyon 603 bin 984 ton ürün gönderdi.

        Dış satım karşılığında 9 milyar 205 milyon 576 bin dolar gelir elde eden sektörün bu dönemdeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 35,31 değerde ise yüzde 11,89 yükseldi.

        - İtalya'ya ihracat yüzde 1400 yükseldi

        Sektör, en fazla ihracatı 3 milyar 120 milyon 433 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yaptı. Orta Doğu'yu 2 milyar 49 milyon 88 bin dolarla Afrika, 1 milyar 511 milyon 186 bin dolarla Avrupa izledi.

        Sektörün ülke bazlı ihracatında ilk sırada 1 milyar 501 milyon 542 bin dolarla Irak yer alırken, 637 milyon 801 bin dolarla İtalya ikinci, 519 milyon 365 bin dolarla ABD üçüncü oldu.

        Sektörün İtalya'ya yaptığı ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1400 artış gösterdi.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AA muhabirine, sektördeki ihracatın ivme kazandığını belirtti.

        İhracatın sektör için önemli olduğunu anlatan Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

        "İhracatımız hem değerde hem de miktarda önemli şekilde yükseldi. Ürünlerimizi geçmişte az alan ülkeler şu an daha fazla almaya başladı. İtalya bu duruma bir örnektir. İhracatımız 10 milyar dolara yaklaştı. İhracatımızın ve sektörümüzün ihracatından memnumuz ve başarıyı daha da yükseltmek için çalışacağız. Ülkemizin potansiyeli yüksek ve ürünleri kalitelidir. Gelecek dönemlerde ihracatımızın ulaştığı seviye herkesi mutlu edecektir."

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