Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Kalyon
Hakemler:Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Furkan Soyalp, Jevtovic (Dk. 48 Ogün Özçiçek), Markovic (Dk. 63 Gradel), Maxim, Dragus (Dk. 85 Riascos)
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Bahadır Öztürk (Dk. 45 Holtmann), Erdal Rakip (Dk. 61 Kaluzinski), Saric (Dk. 75 Assombalonga), Erdoğan Yeşilyurt, Larsson (Dk. 61 Bytyqi), Van de Streek (Dk. 61 Milosevic), Buksa
Gol: Dk. 70 Nkoulou (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 23 Erdal Rakip, Dk. 57 Saric (Bitexen Antalyaspor), Dk. 94 Gradel (Gaziantep FK)
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