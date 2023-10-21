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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 18:16 Güncelleme: 21.10.2023 - 18:16
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Kalyon

        Hakemler:Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

        Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Furkan Soyalp, Jevtovic (Dk. 48 Ogün Özçiçek), Markovic (Dk. 63 Gradel), Maxim, Dragus (Dk. 85 Riascos)

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Bahadır Öztürk (Dk. 45 Holtmann), Erdal Rakip (Dk. 61 Kaluzinski), Saric (Dk. 75 Assombalonga), Erdoğan Yeşilyurt, Larsson (Dk. 61 Bytyqi), Van de Streek (Dk. 61 Milosevic), Buksa

        Gol: Dk. 70 Nkoulou (Gaziantep FK)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Erdal Rakip, Dk. 57 Saric (Bitexen Antalyaspor), Dk. 94 Gradel (Gaziantep FK)

        GAZİANTEP

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