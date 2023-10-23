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        Koruma altında bulunan çocuklara destek veren öğretmen adaylarına sertifikaları verildi

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklara destek veren öğretmen adaylarına, Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) gerçekleştirilen törenle sertifikaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 13:50 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:52
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        Koruma altında bulunan çocuklara destek veren öğretmen adaylarına sertifikaları verildi
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        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklara destek veren öğretmen adaylarına, Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) gerçekleştirilen törenle sertifikaları verildi.

        GAÜN ve Gaziantep Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılında GAÜN Eğitim Fakültesi tarafından TDP projelerini içine alan "Eğitim Hakkımı Destekle" ve "Eğitimimde Yanımda Ol" projelerinde yer alanlara eğitim verildi. Eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleştirilen programla takdim edildi.

        GAÜN Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin, yaptığı konuşmada, fakülte olarak çeşitli projelere destek sunduklarını belirterek, "Eğitime, öğrencilere katkı sağlamak topluma hizmettir. Bu çocukları yetiştirmek için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Toplum ve kurumlar olarak bu çocuklar bizim sorumluluğumuzdadır." diye konuştu.

        Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep İl Müdürü Mustafa Yıldırım ise projelerde yer alan ve gönüllü çalışanların, koruma ve bakım altındaki çocukların ihtiyaçları konusundaki duyarlılıklarının takdire şayan olduğunu dile getirerek, "Çocuklar hepimizin ortak meselesidir. Çocuklar için çaba harcamamız gerekiyor." dedi.

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