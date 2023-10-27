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        Gaziantep Valisi Çeber'den Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:28 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:28
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        Gaziantep Valisi Çeber'den Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı
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        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çeber, mesajında, devletlerin, milletlerin önemli zamanlarının olduğunu ve bu zamanlarda geçmişte yaşananların hatırlanıp birliktelik ruhunun güçlendiğini belirtti.

        29 Ekim 1923 tarihinin Türk milleti için sadece bir tarihten ibaret olmadığını ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

        "Bu tarih yeniden varoluştur. Tarihte eşine pek rastlanmayan bir nitelikte verdiğimiz destansı mücadeledir. 29 Ekim, analarımızın cepheye evlatlarını gönderirken söylediği 'vatan sağ olsun' nidasıdır. 29 Ekim, Gaziantep'te 'Düşman cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez' diyen Şahin Bey'dir. Kahramanmaraş'ta ilk kurşunu atan Sütçü İmam'dır. Balıkesir'de ağırlığının 5 katı bir top mermisini kaldıran Seyit Onbaşı'dır. İşte bu yüzden 29 Ekim 2023, bizim için sıradan bir yıl dönümü olmayacaktır. İşte bu yüzden, 100 yıl önce ecdadımızın bedelini kanıyla ödediği Türkiye Cumhuriyeti'ni o günkü azim ve kararlılıkla, birlik ve beraberlik içerisinde 'muasır medeniyetler' seviyesinin de üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İstiklal Harbimizi zaferle taçlandıran kahramanlarımızı ve büyük millet meclisimizin vatanperver üyelerini rahmetle yad ediyorum. Bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum."

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