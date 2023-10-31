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        Gaziantep'te doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırılarına tepki gösterdi

        Gaziantep'te doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'de bulunan hastanelere yönelik düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:16 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:24
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        Gaziantep'te doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırılarına tepki gösterdi
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        Gaziantep'te doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'de bulunan hastanelere yönelik düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

        Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde toplanan doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'de sivillerin bulunduğu hastaneleri bombalamasını protesto etti. Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, hastanelerin morga dönüşmesine tepki göstererek İsrail'i kınadı.

        Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Taner Gülşen, burada yaptığı açıklamada, toplanan hekim ve hekim adaylarının Filistin'e karşı hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

        Prof. Dr. Gülşen, şöyle konuştu:

        "Filistin meselesi Arap meselesi değildir, bu bir Müslüman meselesi de değildir, Türk meselesi de değildir. Bu mesele, bir insanlık meselesidir. Bugün insanlığını öne süren, insan hakları deklarasyonu yapan ve bu konuda beyannamelerde bulunan Batı dünyası sessiz kalmamalıdır. Aksi halde bugüne kadar söyledikleri bütün sözlerin berhava olduğunu görmüş olacağız. Bundan sonra kimse bize kalkıp da 'insan haklarına aykırıdır' diye herhangi bir söz söyleme cesareti ve yüzü bulamayacaktır. Bugün Batı dünyası bir araya gelmeli, Hristiyan'ı, Müslüman'ı, hatta Yahudi'siyle kol kola, omuz omuza siyonist zihniyete 'hayır' demeli, insanlık noktasında buluşabilmeli ve bütün insanlığa ders verebilmelidir."

        Doktorlardan Hatice Sümeyye Aksoy da İsrail'in Filistin'deki hastanelere yönelik saldırılarına "dur" demek için toplandıklarını belirtti.

        İsrail'in yaptığı katliamların yürekleri kanattığını vurgulayan Aksoy, "Orada çocuklar ölüyor, hastaneler morga dönüşüyor. Savaş suçu olan işlemlerin yapılmasına, saldırılara tepki gösteriyoruz. Yüreğimiz Filistinli kardeşlerimizin, sağlık çalışanlarının yanında." dedi.

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