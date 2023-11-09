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        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımın performansından memnun:

        OKAN COŞKUN - Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de sezonu iyi bir yerde bitirmek istediklerini belirtip, teknik ekip ve kadrolarına güvendiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:10 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:20
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        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımın performansından memnun:
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        OKAN COŞKUN - Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de sezonu iyi bir yerde bitirmek istediklerini belirtip, teknik ekip ve kadrolarına güvendiğini söyledi.

        Başkan Yılmaz, AA muhabirine, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak şu anki konumlarından memnun olduklarını ifade etti.

        Son galibiyetlerin ellerini rahatlattığını anlatan Yılmaz, "Yaşanan bazı olaylardan sonra şehir olarak, taraftar olarak buna ihtiyacımız vardı. Zor bir süreçten geçtik ama inşallah bundan sonra da güzel şeyler yapmak için uğraşacağız." diye konuştu.

        Yılmaz, depremler sonrası farklı kulüplere giden oyuncuların dönmesinin ardından takımda bir adaptasyon sorunu meydana geldiğini, oyuncuların birbirine yeni yeni alıştığını aktararak, "Son 5 maçta toparlandık. Oyuncularımız birbirine alıştı. Üstüne koyarak gidiyoruz. İnşallah hak ettiğimiz yerlere geleceğiz. Futbolcuları gönülden kutluyorum. Onlar da istenen performansı verip, şehrin yüzünü güldürmek için çalışmaya devam ediyorlar." dedi.

        - "Sumudica'dan beklentimiz yüksek"

        Teknik direktör Marius Sumudica'dan memnun olduklarını dile getiren Yılmaz, galibiyetlere devam etmek istediklerini vurgulayarak, "Sumudica göreve geldiği günden bu yana başarılıyız. Şehir de seviyor. Hocamızdan memnunuz. Takımı hızlı şekilde toparladı. İşini severek yapan biri. İnşallah daha güzel şeyler yapar. Sumudica'dan beklentimiz yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

        Şu an için transferin gündemlerinde olmadığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Eksiğimiz olursa da devre arası 1-2 takviye yapabiliriz. Transfer düşünecek zamanda değiliz ve önümüzde 8 maçımız var. Biz öncelikle bu maçlarda puan ve puanlar almak için uğraşacağız. Allah utandırmasın, devre arası eksiğimiz olan bölgeler için gereğini yaparız. Bütün takımların hedefi var. Herkes sahaya yenmek için çıkıyor, ligi iyi bir yerde bitirmeyi istiyor. Biz mütevazı bir şehir takımıyız. Hak ettiğimiz yerde olacağımıza inanıyorum. Öncelikli hedefimiz iyi futbol oynamak. Gönül ister ki ilk 5'e girelim. İnşallah ligi güzel bir yerde bitiririz."

        Ligde şu an iyi bir konumda olduklarını hatırlatan Yılmaz, daha iyi olmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

        Yılmaz, taraftarların da desteğinden memnun olduklarını aktararak, "Bu tarz kulüplerde 2 yılda bir seçim olur genelde. Biz de 1 yılımızı tamamladık. Önümüzde 1 yılımız var. Allah kısmet ederse ülkemizi Avrupa'da temsil etmekten gurur duyarız." şeklinde görüş belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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