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        Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Gaziantep'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden çıkarılarak tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:57 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:59
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        Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
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        Gaziantep'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden çıkarılarak tedavi altına alındı.

        Fayat Erdoğan yönetiminde 27 HS 295 plakalı tır, Organize Sanayi Bölgesi’nde 18 Nolu Cadde'de İsa Kıraç (48) idaresindeki 27 P 5083 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan Kıraç, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Organize İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Kıraç, sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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