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        Nizip'te "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Milli Ağaçlandırma Günü Programı kapsamında Gaziantep'in Nizip ilçesinde fidanlar toprakla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 13:35 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:37
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        Nizip'te "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu
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        Milli Ağaçlandırma Günü Programı kapsamında Gaziantep'in Nizip ilçesinde fidanlar toprakla buluştu.

        Samandöken Mahallesi'nde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte 11 bin 11 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaymakam Osman Uğurlu, yeşil bir dünyanın önemine dikkat çekerek, "Özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakma adına muhakkak yeşili korumalı ve desteklemeliyiz. Bunun için de ağaçlandırmaya ve yeşil alana önem vermeli ve hep birlikte sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

        Belediye Başkan vekili Salih Uygur da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, başlatılan çalışmaların verimli ve geleceğe yönelik bir çalışma olduğunu kaydetti.

        Etkinlikte, fidanlar katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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