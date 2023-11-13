Gaziantep'te 3 bin 500 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı Gaziantep Büyükşehir Belediyesince spor tesislerinde eğitim gören ve başarılı 3 bin 500 öğrenciye spor malzemesi ve elbise hediye edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince spor tesislerinde eğitim gören ve başarılı 3 bin 500 öğrenciye spor malzemesi ve elbise hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Talat Özkarslı Spor Salonu'nda 3 bin 500 öğrenciye 5 milyon lira değerinde eşofman, spor ayakkabı, çanta, tişört, satranç ve kitaptan oluşan 21 bin malzeme desteğinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukların zorluklar içerisinde yaşamamalarını istediklerini belirtti.

2014'ten bu yana durmadan çalıştıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Siz eksiklerinizi bana bir bir söylediniz. Ben de elimden geldiğince sizlerin eksiklerini gidermeye gayret gösterdim. Bugün spor alanında elde ettiğimiz başarılar günbegün artmakta. Madalyalarımızın sayısını her yeni dönemde artırıyoruz. Spor yapmanıza ön ayak olacak, spor ayakkabısı, eşofman gibi ürünler ile sizlere bu yolda destek olmak amacındayız. Sizleri geleceğe hazırlayarak, sağlıklı bir yaşam sürmenize ön ayak olurken yeteneklerinizi de açığa çıkarmak istiyoruz."

Konuşmanın ardından öğrencilere malzeme dağıtıldı.

Törene, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Gülistan, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, öğrenciler ve aileleri katıldı.