Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 3 bin 500 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince spor tesislerinde eğitim gören ve başarılı 3 bin 500 öğrenciye spor malzemesi ve elbise hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:36 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 3 bin 500 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince spor tesislerinde eğitim gören ve başarılı 3 bin 500 öğrenciye spor malzemesi ve elbise hediye edildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Talat Özkarslı Spor Salonu'nda 3 bin 500 öğrenciye 5 milyon lira değerinde eşofman, spor ayakkabı, çanta, tişört, satranç ve kitaptan oluşan 21 bin malzeme desteğinde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukların zorluklar içerisinde yaşamamalarını istediklerini belirtti.

        2014'ten bu yana durmadan çalıştıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

        "Siz eksiklerinizi bana bir bir söylediniz. Ben de elimden geldiğince sizlerin eksiklerini gidermeye gayret gösterdim. Bugün spor alanında elde ettiğimiz başarılar günbegün artmakta. Madalyalarımızın sayısını her yeni dönemde artırıyoruz. Spor yapmanıza ön ayak olacak, spor ayakkabısı, eşofman gibi ürünler ile sizlere bu yolda destek olmak amacındayız. Sizleri geleceğe hazırlayarak, sağlıklı bir yaşam sürmenize ön ayak olurken yeteneklerinizi de açığa çıkarmak istiyoruz."

        Konuşmanın ardından öğrencilere malzeme dağıtıldı.

        Törene, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Gülistan, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!

        Benzer Haberler

        İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlandı
        İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlandı
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, hakem eleştirileri hakkında konuştu:
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, hakem eleştirileri hakkında konuştu:
        Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan motosikletteki genç öldü
        Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan motosikletteki genç öldü
        İslahiye'de Kur'an Kursu öğrencileri "Kızılay Haftası" etkinliği düzenledi
        İslahiye'de Kur'an Kursu öğrencileri "Kızılay Haftası" etkinliği düzenledi
        Gaziantep'te yakalanan düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
        Gaziantep'te yakalanan düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
        KOSGEB deprem desteğine başvuru 30 bini geçti, 1000 esnafın ödeme talebi on...
        KOSGEB deprem desteğine başvuru 30 bini geçti, 1000 esnafın ödeme talebi on...