Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2 bin 400 sporcuya malzeme seti dağıttı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 400 başarılı sporcuya malzeme seti dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 13:41 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2 bin 400 sporcuya malzeme seti dağıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 400 başarılı sporcuya malzeme seti dağıttı.

        Belediye Başkanı Fatma Şahin, Talat Özkarslı Spor Salonu'ndaki dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, gençleri iyi yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

        Bu yönde çeşitli çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Şahin, 5 yıl önce spor şehri olmak için kolları sıvadıklarını hatırlattı.

        Şahin, kentte spor tesisi ile sporcu malzemelerinin eksik olduğunu belirlediklerini, bu yüzden bu yönde destek sağlamaya gayret ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Allah'ın izniyle 3. dönem, bizim altın çağı yaşayacağımız bir dönem olacak ve bunun için hazırlanıyoruz. Spor anlamında yetenek taraması yapacağız. Çocuklarımızın yeteneklerini belirleyeceğiz. Taradığımız çocukları kümeleştireceğiz ve uzmanlaştıracağız. Çocuklarımızın daha da profesyonelleşmesi için destek vereceğiz. Spor bir alışkanlıktır. Matematik, fizik iyi olabilir ama sporla bunları daha iyi yaparsınız. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunuyor. Lütfen çocuklarınızı yetenek taraması yaptırın."

        İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise Büyükşehir Belediyesinin gençlere önemli destek verdiğini ve gençlerin emrinde olduklarını anlattı.

        Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesine bağlı spor tesislerinde başarılı olan 2 bin 400 gence eşofman, tişört, spor ayakkabısı, satranç ve kitaptan oluşan set dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        "Faruk Koca bana da..."
        "Faruk Koca bana da..."
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        Kayınvalide katilinden tüyler ürperten öneri!
        Kayınvalide katilinden tüyler ürperten öneri!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"

        Benzer Haberler

        Oto tamircisi aracında öldürüldü
        Oto tamircisi aracında öldürüldü
        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Gaziantep'te depremzede çocuklar için satranç turnuvası düzenlendi
        Gaziantep'te depremzede çocuklar için satranç turnuvası düzenlendi
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"nde ko...
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"nde ko...
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı Haziran ayında görülecek
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı Haziran ayında görülecek
        Gaziantep'te ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Gaziantep'te ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı