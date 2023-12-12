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        Oto tamircisi aracında öldürüldü

        GAZİANTEP'te oto tamircisi Yusuf Yaylabaş (24), otomobilinde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:50
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        Oto tamircisi aracında öldürüldü
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        GAZİANTEP'te oto tamircisi Yusuf Yaylabaş (24), otomobilinde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

        Olay, İncilikaya Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Yusuf Yaylabaş, evine giderken otomobiline kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Yusuf Yaylabaş'ın öldüğü tespit edildi.

        Yaylabaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olaya karıştığı belirlenen 8 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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