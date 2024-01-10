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        Gaziantep'te "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" plaket töreni düzenlendi

        Gaziantep'te Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu tarafından "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla plaket töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:59 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:59
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        Gaziantep'te "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" plaket töreni düzenlendi
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        Gaziantep'te Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu tarafından "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla plaket töreni yapıldı.

        Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu Başkanı Arif Kurt, Gaziantep Üniversitesi Mavera Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen törende, gazetecilerin zorlu bir mesleği sürdürdüğünü söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden gazetecilere Allah'tan rahmet dileyen Kurt, şunları kaydetti:

        "Deprem bölgesinin cemiyet başkanlarını Gaziantep'e davet ederek ödül törenini düzenledik. Depremlerin yıl dönümüne de çok kısa bir süre kaldı. Depremlerde hayatını kaybeden bütün deprem şehitlerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ayrıca İsrail'in Gazze'de yaptığı ve dün itibarıyla 112 gazetecinin hayatını kaybettiği zulmü de buradan lanetliyoruz ve kınıyoruz."

        Törende, Anadolu Ajansının da aralarında bulunduğu bazı medya kuruluşları ve basın mensuplarına plaket takdim edildi.

        Programa, Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, AK Parti Gaziantep Milletvekili Eyüp Özkeçeci, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, cemiyet başkanları, öğrenci ve akademisyenler katıldı.

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