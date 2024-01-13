Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maç saatini beklemeye başladı.

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