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        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 20:03 Güncelleme: 13.01.2024 - 20:03
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        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

        Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maç saatini beklemeye başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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