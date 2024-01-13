Fenerbahçe kafilesi, Gaziantep'e geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.

Fenerbahçe kafilesi, karşılaşma için özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na indi. Sarı-lacivertli takımı, burada Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı.

Bazı oyuncular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarına imza attı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Leonardo Bonucci'nin de yer aldığı takım kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, yarın Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

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