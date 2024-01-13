Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Fenerbahçe kafilesi, Gaziantep'e geldi

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 18:27 Güncelleme: 13.01.2024 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe kafilesi, Gaziantep'e geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.

        Fenerbahçe kafilesi, karşılaşma için özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na indi. Sarı-lacivertli takımı, burada Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı.

        Bazı oyuncular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarına imza attı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Leonardo Bonucci'nin de yer aldığı takım kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, yarın Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

        Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        Geçmiş olsun telefonu
        Geçmiş olsun telefonu
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Fenerbahçe kafilesi Gaziantep´te
        Fenerbahçe kafilesi Gaziantep´te
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Gün, son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Gün, son yolculuğuna uğurlandı
        GÜNCELLEME - Şehit Uzman Çavuş Gün, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı
        GÜNCELLEME - Şehit Uzman Çavuş Gün, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Uzman Çavuş Gün'ün cenazesi Gaziantep'e getirildi
        Şehit Uzman Çavuş Gün'ün cenazesi Gaziantep'e getirildi
        İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Bali'nin vefat eden babasının cenazesi Ga...
        İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Bali'nin vefat eden babasının cenazesi Ga...
        İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali´nin babası toprağa verildi
        İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali´nin babası toprağa verildi