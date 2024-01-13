Şehit Piyade Uzman Çavuş Gün, son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün´ün (28) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün, Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi. Buradaki törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Gün'ün tabutuna sarılan babası Süleyman Gün ile yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Anne Hatice Gün ise oğlunun tabutuna dokunarak ağladı. Bekar olan şehit Gün'ün cenazesi, ikindi vakti Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından asri mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ

2024-01-13 17:05:08