Şehit Piyade Uzman Çavuş Gün'ün Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün (28) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştırıldı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan baba Süleyman ve diğer aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.

Gün'ün bekar olduğunu öğrenildi.

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