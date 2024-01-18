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        Gaziantep'te "alfa kuşağında aile olmak" konulu söyleşi düzenlendi

        Gaziantep'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "alfa kuşağında aile olmak" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 12:01 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:03
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        Gaziantep'te "alfa kuşağında aile olmak" konulu söyleşi düzenlendi
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        Gaziantep'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "alfa kuşağında aile olmak" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Türkiye Yüzyılı aile söyleşileri kapsamında, kişisel gelişim ve eğitim uzmanı, yazar Yusuf Yapıcı'nın sunumuyla il müdürlüğü konferans salonundaki söyleşiye davetliler ve vatandaşlar katıldı.

        Programın açılış konuşmasını yapan Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, aile odaklı bir söyleşide buluştuklarını ifade ederek, "Aile, toplumun temel taşıdır ve bu temel üzerine inşa edilen değerler, toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için hayati öneme sahiptir. İnsanları işlerini birbirleriyle istişare ederek karar vermeye teşvik eden şura ilkesi, bizim de bu önemli toplantıda bir araya gelmemizin temelini oluşturmaktadır." dedi.

        Aile içindeki değerlerin korunması, güçlenmesi ve aile bireylerinin karşı karşıya kaldığı zorluklarla mücadelenin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğinin altını çizen Kaya, Gaziantep'te yürüttükleri çalışmalarla, aile merkezli sosyal sorunların tespiti ve çözümüne katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

        Yusuf Yapıcı da, 2010 yılı itibariyle doğan neslin alfa kuşağı olarak adlandırıldığını belirterek, bu kuşağın temel özellikleri ve aile bilinciyle ilgili konularda katılımcılara bilgi aktardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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