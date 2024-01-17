Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Gaziantep'te 5 otomobil, 1 tır, 1 vinç ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 13:46 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te 5 otomobil, 1 tır, 1 vinç ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı ilçesi Naimler Mahallesi yakınlarında 5 otomobil, 1 tır, 1 vinç ve 1 panelvan çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı TAG Otoyolu'nun Gaziantep istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Öldürüp adres verip suçu bildirmeye "Takdir indirimi!"
        Öldürüp adres verip suçu bildirmeye "Takdir indirimi!"
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Düğünde dayı, yeğenini böyle öldürdü! Cinayet kamerada!
        Düğünde dayı, yeğenini böyle öldürdü! Cinayet kamerada!
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        Site aidatlarına yapılan yüzde 220 zamma isyan ettiler!
        Site aidatlarına yapılan yüzde 220 zamma isyan ettiler!
        "Akli melekeleri yerindeydi"
        "Akli melekeleri yerindeydi"
        Terim'den flaş transfer!
        Terim'den flaş transfer!
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Domuz gribi uyarısı! Vakaların yarısını o oluşturuyor
        Domuz gribi uyarısı! Vakaların yarısını o oluşturuyor
        Anadolu'da ocak gibi ocak! İstanbul yine kara hasret
        Anadolu'da ocak gibi ocak! İstanbul yine kara hasret
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Direksiyonda uyudu, trafiği kilitledi!
        Direksiyonda uyudu, trafiği kilitledi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Abdülkerim'e dev talip!
        Abdülkerim'e dev talip!
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te yangın çıkan binada mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı
        Gaziantep'te yangın çıkan binada mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı
        Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Yurda yasa dışı yollarla sokulan komodo ejderinden pitona 453 hayvan koruma...
        Yurda yasa dışı yollarla sokulan komodo ejderinden pitona 453 hayvan koruma...
        Gaziantep'teki metro projesi, 2024 Yılı Yatırım Programı'na alındı
        Gaziantep'teki metro projesi, 2024 Yılı Yatırım Programı'na alındı
        Gaziantep'te uçak seferlerine 'sis' engeli
        Gaziantep'te uçak seferlerine 'sis' engeli
        Gaziantep'te PKK operasyonu: 5 gözaltı
        Gaziantep'te PKK operasyonu: 5 gözaltı