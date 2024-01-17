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        Gaziantep'te yangın çıkan binada mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde yangın çıkan binada mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 13:42 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:01
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        Gaziantep'te yangın çıkan binada mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı
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        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde yangın çıkan binada mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Beydilli Mahallesi 66049 No'lu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Binada mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kurtardığı 8'i çocuk 12 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

        Dumandan etkilenen ve kentteki hastanelere kaldırılan 12 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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