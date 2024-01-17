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        Gaziantep'te yangın çıkan binada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde yangın çıkan binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 18:56 Güncelleme: 17.01.2024 - 19:00
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        Gaziantep'te yangın çıkan binada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
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        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde yangın çıkan binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi 93080 Nolu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Binada mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kurtardığı 4'ü çocuk 5 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

        Dumandan etkilenen ve kentteki hastanelere kaldırılan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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