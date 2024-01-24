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        İslahiye'de iş yerleri denetlendi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekiplerince, iş yerlerinde ruhsat ve tabela denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 12:58 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:59
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        İslahiye'de iş yerleri denetlendi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekiplerince, iş yerlerinde ruhsat ve tabela denetimi yapıldı.

        Zabıta ekipleri yabancı uyruklu kişilerin işlettiği iş yerlerinde de tabela ve ruhsat kontrolü yaptı.​​​​​​​

        Zabıta Müdürü Sedat Palta, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Zabıtalarımız yerel düzenlemelere uyum konusunda işbirliği yaparak şehirdeki ticari faaliyetlerin düzenli ve yasal bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Bu tür denetimler, şehirdeki işletmelerin standartlara uygun şekilde hizmet vermesini ve toplum sağlığının korunmasını amaçlamaktadır. Özellikle ülkelerindeki iç savaştan dolayı ülkemize sığınan yabancı uyruklu vatandaşların açtığı iş yerleri hususunda da hassasiyet ile durduk. Denetimlerimiz neticesinde ruhsatı olmayan iş yerlerinin ruhsat almaları için süre verdik. Ayrıca kurallara uymayan iş yerlerinde de kapatma işlemi yaptık. Denetimlerimiz ara vermeden devam edecek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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