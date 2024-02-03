6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremzede şehirler ihracatta afet öncesi döneme dönüyor

ERHAN CİHAN ÜNAL - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin toplam ihracatı, ocak ayında 1,5 milyar dolarla deprem öncesi seviyeyi aştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolara çıktı. Bu tutar, en yüksek ocak ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayında depremden etkilenen 11 ilin toplam ihracatında da toparlanma görüldü. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'nın ocak ayında yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artışla 1 milyar 511 milyon 809 bin dolara yükseldi.

Bu illerden, geçen yılın ocak ayında 1 milyar 478 milyon 649 bin dolarlık ihracat yapılmıştı. Böylece depremden etkilenen 11 ilde ihracat, ocak ayı için deprem öncesindeki seviyeyi geçmiş oldu.

Depremzede 11 ilden 4'ü ihracatını artırırken, 7'sinin ihracatında ise düşüş görüldü. Ocakta en fazla ihracat yapan il ise 814 milyon 308 bin dolar ile Gaziantep oldu. Bu ili 236 milyon 734 bin dolar ile Adana, 224 milyon 324 bin dolar ile Hatay, 103 milyon 105 bin dolar ile Kahramanmaraş izledi.

Ocak ayında yaptığı ihracatı yıllık bazda en fazla artıran il ise yüzde 67,5 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili yüzde 18,5 ile Kilis, yüzde 16,6 ile Hatay takip etti. Bu dönemde ihracatı en fazla gerileyen iller ise yüzde 49,4 ile Osmaniye, yüzde 31 ile Elazığ, yüzde 17,5 ile Adıyaman oldu.

- 2023'te toplam ihracat yüzde 11 azaldı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen 11 ilin 2023'te yaptığı ihracata bakıldığında ise toplam ihracatın azaldığı görüldü.

Bu illerden 2022 yılında toplamda 20 milyar 509 milyon 931 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

Depremin sebep olduğu olumsuzlukların etkisiyle geçen 2023'te ise söz konusu ihracat rakamı 18 milyar 196 milyon 163 bin dolara geriledi. Böylece depremden etkilenen 11 ilin ihracatı 2023'te yıllık bazda yüzde 11,3 azalmış oldu.

Depremden etkilenen illerde 2023 ve 2024 yıllarının ocak aylarında yapılan ihracat (bin dolar) rakamları şöyle: