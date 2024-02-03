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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremlerden 2 ay sonra köy evlerine kavuşan afetzedeler kendilerini daha güvende hissediyor

        OKAN COŞKUN - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden yaklaşık 2 ay sonra köy evlerine yerleşen afetzedeler, günlerini ev ve bahçe işlerinde çalışarak geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 11:03 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:14
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremlerden 2 ay sonra köy evlerine kavuşan afetzedeler kendilerini daha güvende hissediyor
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        OKAN COŞKUN - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden yaklaşık 2 ay sonra köy evlerine yerleşen afetzedeler, günlerini ev ve bahçe işlerinde çalışarak geçiriyor.

        "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Belpınar Mahallesi'nde köy evlerinin ilk temeli atıldı.

        Radye temel ve betonarme olarak 44 günde tamamlanan 14 köy evi, 22 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi.

        Kendilerini güvende hissettikleri evlerinde günlerinin çoğunu ev ve bahçe işlerinde çalışarak geçiren depremzedelerden Osman Güler, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinden sonra devletin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

        Depremden kısa süre sonra da depremzedeleri evsiz bırakmamak için kalıcı konutlara başladığını aktaran Güler, şöyle konuştu:

        "İki ay gibi kısa sürede evleri bize verdiler. Evlerimizde hiçbir sıkıntı yok. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin milletimiz sağ olsun. Evlerde her şey var, bir çöp dahi getirmedik. Devletimiz hala yardım etmeye devam ediyor. Nurdağı'nda sosyal market kuruldu evin nüfusuna göre puan veriyor. Aydan aya gidip istediğimizi alıyoruz. Burası eski evimizden iyi ve daha geniş. Bahçemize 10 meyve ağacı, 10 çam var. Bahçemizi de ekip sebzemizi yetiştiriyoruz."

        Fatma Güler de depremlerden kısa süre sonra evlerin temelinin atıldığını ve kısa sürede tamamlanarak oturmaya başladıklarını evlerinin eskiye göre daha kullanışlı olduğunu belirtti.

        Afetzede Remzi Kavak ise depremde birçok sıkıntı çektiklerini ancak devletin kısa süre sonra afetzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için seferber olduğunu vurgulayarak, "Şu anda da evlerde oturuyoruz. Evler çok güzel, internet var, akıllı saat ve döşeme var. Allah herkese böyle evler nasip etsin." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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