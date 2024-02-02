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        GİBTÜ Senatosu depremlerden etkilenen Nurdağı'nda toplandı

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Senatosu üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen ilçelerden Nurdağı'nda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 14:34 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:49
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        GİBTÜ Senatosu depremlerden etkilenen Nurdağı'nda toplandı
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        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Senatosu üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen ilçelerden Nurdağı'nda bir araya geldi.

        GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite yönetimi toplantının depremlerin birinci yılında afetzedelerle bir araya gelmek için Nurdağı'nda gerçekleştirilmesini uygun gördü.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, gündemdeki konular ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, acıların tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

        Üniversitenin depremlerden sonra kapılarını vatandaşlara açtığını belirten Demir, yaraları birlikte sarmaya devam edeceklerini vurguladı.

        Senato üyeleri daha sonra Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak ve konteyner kentlerde barınan afetzedeleri ziyaret etti.​​​​​​​

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