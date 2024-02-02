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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkazdan 89 saat sonra kurtarılan Yiğit, kendisine bot veren itfaiyeciyle buluşmak istiyor

        KEMAL KARAGÖZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki evi yıkılan ve 89 saat sonra kurtarılan Yiğit Akar, kendisini enkazdan çıkarırken botlarını veren itfaiyecinin "manevi kardeşi" oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 13:37 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:26
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkazdan 89 saat sonra kurtarılan Yiğit, kendisine bot veren itfaiyeciyle buluşmak istiyor
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        KEMAL KARAGÖZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki evi yıkılan ve 89 saat sonra kurtarılan Yiğit Akar, kendisini enkazdan çıkarırken botlarını veren itfaiyecinin "manevi kardeşi" oldu.

        6 Şubat 2023'teki depreme Çamlıca Mahallesi'ndeki 6 katlı Cumhuriyet Apartmanı'nda yakalanan Yiğit Akar (25), depremin 89. saatinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden gelen itfaiye ekibinin kurtarma çalışmalarının ardından hayata tutundu.

        Aynı evdeki babası, annesi ve kız kardeşini depremde kaybeden Akar, kurtarılırken ayaklarının üşümemesi ve zarar görmemesi için botunu kendisine veren itfaiyeci Burak Demirören'i unutamıyor.

        Demirören ile iletişimini hiç kesmeyen Akar, zaman zaman telefonla görüntülü konuştuğu "kurtarıcısı"na minnettar.

        - "Bu deprem, 10 yıl da 20 yıl da geçse unutulmaz"

        Akar, AA muhabirine, yaşadıkları büyük afeti unutamadıklarını ve hiçbir zaman da unutamayacaklarının söyledi.

        Deprem sırasında uyanık olduğunu anımsatan Akar, "Depremin böyle yıkıcı olduğunu tahmin etmiyordum. Bina hemen yıkıldı, ölmeyi bekledim. Hiç kurtulacağımı zannetmiyordum. 89 saat bana 2 hafta gibi geldi. Enkazdan kurtulduğumda 4 gün falan geçmiş ama ben çok daha uzun sanıyordum." dedi.

        Enkazdan kurtarıldıktan sonra ailesini kaybettiğini öğrendiğini belirten Akar, "Her şeyden önemlisi ailem gitti. Yaşamaya çalışıyoruz. Depremin ardından bir yıl geçti ama daha dün gibi. Bu deprem, 10 yıl da 20 yıl da geçse unutulmaz. Bir yıl, çok hızlı geçti, daha dün gibi. Bana bunlar kötü bir rüya gibi geliyor. Evim yıkılmamış sanıyorum. Bu rüya bitecek de uyanacağız ve evimize dönecekmişiz gibi geliyor." diye konuştu.

        Akar, enkaz altında kendisine bot veren itfaiyecinin hatırlatılması üzerine, "Burak ağabeyin yüzü hale çok net şekilde gözümün önünde. Ara sıra görüntülü şekilde görüşüyoruz ama yüz yüze bir araya gelmeyi çok isterim. Üniversiteyi bitirdim ve şu an iş arıyorum. İşe girdiğim zaman ilk maaşımla Burak ağabeyime bot alıp göndereceğim. Hatta kendisine vermek istediğim daha iyi hediyelerim olacak, ziyaret edeceğim. İnşallah işim olursa kendisini ziyaret edeceğim." ifadesini kullandı.

        - "Manevi kardeşim"

        Yiğit Akar ile cep telefonuyla görüntülü sohbet eden itfaiyeci Demirören ise Akar'ı görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Akar'ı manevi kardeşi olarak gördüğünü anlatan Demirören, bot için kendisine teşekkür eden Akar'a, "Botun lafı olmaz. Keşke elimizden daha fazla şeyler gelseydi. Deprem anında seni 89 saat sonra görünce bütün yorgunluğumuzu aldın. Hepimiz birbirimize sarılmıştık. Şimdi o an aklıma geldi ve tüylerim diken diken oldu. Her zaman yanınızdayız. Seni ne ihtiyacın varsa bir telefon kadar yanındayız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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