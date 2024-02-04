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        Gaziantep'te polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 02:09 Güncelleme: 04.02.2024 - 02:09
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        Gaziantep'te polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Gaziantep Havalimanı'na gitmek için Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

        Kahraman pilotlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Şehitlerimizin makamı ali olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

        Olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi yönlendirildi.

        Yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kurtarılan teknisyen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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