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        CHP Genel Başkanı Özel, Nurdağı'nda konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Manisa, İzmir milletvekili katı siyaset yapabilir. Ama Gaziantep milletvekillerimiz katı siyaset yapmaz. Çünkü yas evinde siyaset olmaz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:52 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:05
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        CHP Genel Başkanı Özel, Nurdağı'nda konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Manisa, İzmir milletvekili katı siyaset yapabilir. Ama Gaziantep milletvekillerimiz katı siyaset yapmaz. Çünkü yas evinde siyaset olmaz." dedi.

        Özel, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka, CHP Gaziantep Milletvekilleri Melih Meriç, Hasan Öztürkmen ve diğer partililer ile İslahiye ilçesindeki Opet Konteyner Kenti'ni ziyaret etti.

        Depremzedelere başsağlığı dileyen ve okunan duaya eşlik eten Özel, Türkiye'nin 6 Şubat'ta tarihinin en büyük felaketini yaşadığını belirterek herkesin depreme karşı tedbir alması gerektiğini söyledi.

        İlçe mezarlığını ziyaret eden Özel, depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

        Daha sonra Nurdağı ilçesine geçen ve Tek Yürek Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Özgür Özel, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin depremde büyük hasar aldığını, her iki ilçede büyük acılara tanıklık ettiğini dile getirdi.

        Deprem bölgesinde sorunların çözülmediğini iddia eden Özel, şunları kaydetti:

        "Verilen söz 'bir yıl sonra herkes evine girecekti'. Bugün 100 kişiden 2,5 kişi, 3 bile değil, evlerine kavuştu. 97 kişi ya çadırda ya konteynerde yaşamak durumunda kalıyor. Bunun bir an önce giderilmesini ümit ediyoruz. Ama bu yıl sonuna geldiğimizde de rakam yüzde 10'a varacak. 10 kişiden 9'u yine açıkta, barınma sorunu yaşıyor olacak. Böyle geçici konteynerlerde, çadırlarda ömür sürmez. Mutlaka hızlı şekilde kalıcı konutlara kavuşturulması lazım insanların. Bu konuda çalışıyoruz, gayret ediyoruz."

        Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki konuşmasına ilişkin ise "Bir yandan da siyaset bir şantaja tanıklık etti. Dünya siyaset tarihinin en fena sürecini yaşadık. Yürütmenin başındaki ülkenin Cumhurbaşkanı, Hataylıların gözünün içine baka baka 'iktidardan değilseniz, hizmet gelmez, geldi mi? Gelmedi' dedi. 'Oyu siz bize verin ki gelsin' dedi. Ama burada büyükşehirde ilçe belediyesi de AK Parti'de ama Hatay'daki rakamla, buradaki rakam arasında bir değişen yok. Burada da konutlar bitmedi. Veriler sözler burada da tutulmadı. İşin bu tarafı tutarsızlık, gerçek dışı. Ama Hatay'da da bir şantaj yapılıyor. İşte Nurdağı'nın İslahiye'nin, Adıyaman'ın, Kahramanmaraş'ın da durumu ortada. Ama Hatay'a gidip 'belediye bizden olsaydı böyle olmazdı' diyebiliyorlar. Bunun vicdani bir tarafı yok. İnsaflı bir tarafı yok. Bunu ayıplamaktan başka söyleyecek bir söz bulamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        CHP Genel Başkanı Özel, CHP'li belediye başkan adaylarına "Başkan olduğunuz gün partinin rozetini çıkarın, ya belediye rozeti takın ya Türk bayrağı takın." talimatı verdiğini belirterek, "Çünkü bizi Türk bayrağı birleştirir. Asla ve asla partisine göre bakıp da kimseyi ayırmak bizim işimiz değil. Bunun böyle yapılmaması gerekiyor. Manisa, İzmir milletvekili katı siyaset yapabilir. Ama Gaziantep milletvekillerimiz katı siyaset yapmaz. Çünkü yas evinde siyaset olmaz. Onlar sadece CHP'lilerin milletvekili değil, AK Parti'nin milletvekili, MHP'liyse MHP'nin, İYİ Parti'liyse İYİ Parti'linin sonuçta onlar taziye evinin milletvekili." diye konuştu.

        Özel, konuşmasının ardından alanda bulunan eczaneleri gezdi.

        Öte yandan, mezarlık ziyaretinde bir vatandaş, Özel ve beraberindekilere tepki gösterdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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