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        AK Parti'nin Adıyaman ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

        AK Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Adıyaman'daki 8 ilçeden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:12 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:12
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        AK Parti'nin Adıyaman ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
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        AK Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Adıyaman'daki 8 ilçeden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu.

        AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yeni Mahalle Spor Salonu'nda yapıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

        Besni'den Reşit Alkan, Çelikhan'dan Mustafa Bulut, Gerger'den Erkan Aksoy, Gölbaşı'ndan Hakan Toydaş, Kahta'dan Mehmet Can Hallaç, Samsat'tan Halil Fırat, Sincik'ten Mehmet Korkut, Tut'tan Ercan Öncebe aday gösterildi.

        Daha önce Adıyaman Belediyesine Ziya Polat'ın aday gösterildiği açıklanmıştı.

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