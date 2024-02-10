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        Gaziantep'te bir iş yerinde çıkan yangında bir kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 17:38 Güncelleme: 10.02.2024 - 17:40
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        Gaziantep'te bir iş yerinde çıkan yangında bir kişi yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        İslahiye İstasyon Caddesindeki A.Y’ye ait tamirhanede yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü.

        Olayda hafif yaralanan M.Y. sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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