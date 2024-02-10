Gaziantep'te bir iş yerinde çıkan yangında bir kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
İslahiye İstasyon Caddesindeki A.Y’ye ait tamirhanede yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü.
Olayda hafif yaralanan M.Y. sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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