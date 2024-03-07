Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Gaziantep'te iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak ve açılışlara katılmak üzere kente gelen Şimşek, Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi'nde gerçekleştirilen "İş İnsanları ile Toplantı"ya katıldı.

Burada sunum gerçekleştiren Şimşek, katılımcıları Türk ve dünya ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Basına kapalı yapılan toplantıya, Vali Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, sanayi ve ticaret odaları başkanları ve üyeleri ile iş insanları katıldı.