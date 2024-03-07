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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Gaziantep'te iş dünyası temsilcileriyle buluştu

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:29 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:41
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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Gaziantep'te iş dünyası temsilcileriyle buluştu
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak ve açılışlara katılmak üzere kente gelen Şimşek, Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi'nde gerçekleştirilen "İş İnsanları ile Toplantı"ya katıldı.

        Burada sunum gerçekleştiren Şimşek, katılımcıları Türk ve dünya ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

        Basına kapalı yapılan toplantıya, Vali Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, sanayi ve ticaret odaları başkanları ve üyeleri ile iş insanları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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