Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan partisinin Gaziantep il başkanlığına ziyaret

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gaziantep'te partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Erbakan, ziyarette partililere hitaben yaptığı konuşmada, seçimlere az bir süre kaldığını hatırlattı.

Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinde iddialı olduklarını dile getiren Erbakan, "1400 seçim bölgesinde beldesiyle büyükşehriyle son derece güçlü adaylarla, birbirinden temiz ve değerli isimlerle seçimleri kazanmak üzere seçimlere giriyoruz." dedi.

Erbakan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde illerde katıldığımız programlarda gördüğümüz, milletimiz ve meydanlar Yeniden Refah diyor. Bütün bu çalışmalar, 31 Mart'ta Yeniden Refah'ın zaferini müjdeliyor. Türkiye'nin her köşesinden gelen müjdeli haberlerle partimizin yükselişini öğreniyoruz. Bizim dışımızdaki siyasi partiler, anketler ve gazeteciler, partimizin dip dalgasından bahsediyor. Biz de teşkilatlarımızla birlikte bu havayı görüyoruz."

Halkın çare olarak partilerini gördüğünü belirten Erbakan, üye sayılarında da artış olduğunu ifade etti.