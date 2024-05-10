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        "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" Gaziantep'te başladı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran "Anayasamızda devletimiz hukuki çerçeveyi 'Aile toplumun temeli' tanımıyla ortaya koymuştur. Aileyi korumak için atılan her adımı yerine getiriyoruz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 18:24 Güncelleme: 10.05.2024 - 18:24
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        "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" Gaziantep'te başladı
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran "Anayasamızda devletimiz hukuki çerçeveyi 'Aile toplumun temeli' tanımıyla ortaya koymuştur. Aileyi korumak için atılan her adımı yerine getiriyoruz" dedi.

        Kıran, İstanbul Aile Vakfının aile değerlerini koruma ve geliştirme misyonuyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" açılışında toplumun temel değerlerinin ailenin oluşturduğunu söyledi.

        Sempozyumun "Küresel Tehditler Karşısında Aile" başlığı altında düzenlendiğini belirten Kıran, aile kavramını her açıdan ele alınacağını ifade etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın temel felsefesinin aile olduğunu aktaran Kıran, şöyle devam etti:

        "Hem Türkiye’den hem de yurtdışından birçok saygın akademisyenin burada sunacağı fikirler, düşünceler bizlere önemli ufuklar açacaktır. Biz büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Medeniyetimizin temel direklerinden birisi kuşkusuz aile kurumudur. Anayasamızda devletimiz hukuki çerçeveyi 'Aile toplumun temeli' tanımıyla ortaya koymuştur. Hükümet olarak aileyi korumak için atılan her adımı yerine getiriyoruz. Aile kurumu çok kapsamlı ve bu kapsam bakımından adımların atılması gereken bir kurum."

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise sempozyuma ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

        Küreselleşen dünya ile beraber aile kurumu üzerinde büyük tehditlerin oluştuğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

        "Küreselleşme dediğimiz şey, sosyal adalet ve barışın sağlanmadığı, çevresel kalkınmanın hayata geçirilmediği, bir damla petrolün bir damla kandan çok daha değerli olduğu bir dünyaya dur demek için buradayız. Buna dur demenin en önemli kısmı aile. Aile bizim inancımızın, kültürümüzün en mukaddes hazinesi, nimeti, güvenli limanı. Bu yüzden İstanbul Aile Vakfı bu konuda önemli. Aile kurumuna karşı gelen tehditleri engellemede bu vakıf önemli bir duruş. Aileyi koruyarak geleceğe taşımak istiyorsak önce kendimizden başlamalıyız."

        İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Arslan da vakıf olarak 2020 itibariyle "Medeniyetin Temeli Aile" felsefesiyle çalışmalara başladıklarını belirtti.

        Amaçlarının milli ve manevi değerleri korumak olduğunu aktaran Arslan, "3 günlük sempozyumda yapılacak konuşma ve tartışmaların aile kavramını güçlendirmek adına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Dünyadaki gelişmeler toplumumuzdaki ve bütün dünyadaki aile yapılarını temelden tahrip etmektedir. Kadim aile değerlerinin erozyona uğraması toplumun yapısını zayıflatmakta, kimlik bunalımlarına yol açmaktadır. Bu tehditler artık uluslararası platformlarda da daha sık gündeme gelerek tartışılmaktadır. Burada atılacak adımların temelinde aile ve nesilleri korumak vardır." şeklinde konuştu.

        Gaziantep Üniversite Rektörü Arif Özaydın ise toplumda ailenin öneminden bahsederek söz konusu sempozyumdan herkesin faydalanması gerektiğini dile getirdi.

        Program, açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Turgay Şirin, Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Dr. Sarah Amjad Hussain'dan oluşan ilk oturumla devam etti.

        Sempozyumda, Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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