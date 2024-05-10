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        Atlı Jandarma Birliği Gaziantep'te vatandaşlarla buluştu

        Gaziantep'te Jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Atlı Jandarma Birliği kentin turistik noktalarında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:44
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        Atlı Jandarma Birliği Gaziantep'te vatandaşlarla buluştu
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        Gaziantep'te Jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Atlı Jandarma Birliği kentin turistik noktalarında vatandaşlarla bir araya geldi.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Birliği, vatandaşların yoğun olduğu Galle Park, Yamaçtepe Tabiat Parkı ve Geleneksel Beyseki yaylası şenliklerinde önleyici hizmet devriyelerine destek olarak görevlendirildi.

        Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlikler, çocuklardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

        Atlı birliklere ilgi gösteren çocuklar ve aileleri, atları severek hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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