Atlı Jandarma Birliği Gaziantep'te vatandaşlarla buluştu

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlikler, çocuklardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Birliği, vatandaşların yoğun olduğu Galle Park, Yamaçtepe Tabiat Parkı ve Geleneksel Beyseki yaylası şenliklerinde önleyici hizmet devriyelerine destek olarak görevlendirildi.

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