GAÜN'de yapay zeka ve hukuk sempozyumu düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi tarafından yapay zeka ve hukuk sempozyumu düzenlendi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Tezcan sunum yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, akıl ve zekanın sıklıkla karıştırılan ancak farklı kavramlar olduğuna dikkat çekerek, "Yazdığım kitapta zekayla aklı ayırırım ben. Çünkü dünyada dualist bir düzen yani ikili yapı vardır. İyi var, kötü var, adil olan ve adaletsiz olan var. İnsanın dualitesi içindedir. Eğer zeka, aklın önderliğinde yol yürürse harika şeyler çıkar. Eğer akıl zekayı takip ederse bugünkü dünya çıkar. Bugünkü dünyayı icat eden zeki adamlardır. Keza bugün dünyanın rezilliği de yine zeki adamların işidir." değerendirmesinde bulundu.