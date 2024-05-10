Gaziantep Valisi Çeber, Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu

Çeber, beraberinde Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra yapımlarına devam edilen Nurdağı Devlet Hastanesi ve Empati İlkokulu/Ortaokulu'nu yerinde inceledi.

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