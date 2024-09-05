Gaziantep'te 21 kişinin öldüğü Gölgeler Apartmanı'na ilişkin davada karar

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 21 kişinin öldüğü Gölgeler Apartmanı'na ilişkin davada, müteahhit 19 yıl 6 ay, mimar ise 16 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Gaziantep 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar müteahhit Mehmet Necati Gölgeler ile mimar İhsan Çeven, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, avukatlar ise duruşmada hazır bulundu.

Sanık Gölgeler, suçlamaları kabul etmeyerek, apartmanın hiçbir yerine çivi bile çakmadığı öne sürdü.