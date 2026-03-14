        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Kilis Valisi Kalaylı, Gaziantep'te basın mensuplarıyla buluştu

        Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Gaziantep'te basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Kalaylı, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde, basın mensuplarıyla buluşmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Kilis'in tarih, kültür, turizm, tarım ve sanayi olarak büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Kalaylı, "Kilis'te görev yapmaktan onur duyuyorum. Halkımızın ihtiyaçlarına cevap vererek, onlara hizmet etme yolunda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Amacımız vatandaşlarımızın yaşam standartlarını, hayat kalitesini daha yukarı çıkarabilmek ve aldığımız bayrağı daha yukarıya taşıyabilmek. Bunun için ortak aklı işleterek en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Şehrin dinamiklerini, gelişme potansiyelini göz önünde bulundurarak, buna yönelik projeler üretmeye çalışacağız. Şu anda bu çalışmalara başladık." dedi.

        - "Geri dönüşler sorunsuz şekilde devam ediyor"

        Bir gazetecinin Suriye'yle ilgili sorusu üzerine 114 kilometrelik sınır hattının olduğunu belirten Kalaylı, "Biz özellikle düzensiz göçle mücadele konusunda büyük bir çalışmamız var. Bunun yanında dünyaya örnek gösterilecek göç yönetimimiz var. Tamamıyla insan onurunu, uluslararası hukuku gözeten bir anlayış. 8 Aralık 2024'te Suriye yönetiminin değişikliğiyle, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler başladı. Öncüpınar ve Çobanbey hudut kapılarımızda geçişlerin sorunsuz şekilde olması için gerekli tedbirler alındı. Personelin arttırılmasından tutun da teknik anlamdaki kapasitenin arttırılmasına kadar bir çok konuda gerekli iyileştirmeler yapıldı. Şu anda geri dönüşler sorunsuz şekilde devam ediyor. Amacımız insanlığımıza yakışır geri dönüşlerin en iyi şekilde sağlanması." diye konuştu.

        Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Kalaylı'ya teşekkür etti.

        Ziyarette Vali Kalaylı'nın eşi Nilgün Kalaylı ile basın mensupları yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

