Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Araban'da iftara katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban ilçesinde iftara katıldı. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Araban'da olmaktan mennuniyet duyduğunu dile getirdi. Ramazan'ın sonuna yaklaştıklarını belirten Şahin, "Aynı sofrada buluşmanın verdiği sıcaklığı şimdiden özleyeceğimizi hissediyoruz. Bugün Araban ilçemizde kıymetli hemşehrilerimizle iftar sofrasında bir araya geldik. Ramazanın bereketini, muhabbetini ve paylaşmanın güzelliğini birlikte yaşadık. Rabbim daim etsin." ifdelerini kullandı. Programa, Kaymakam Özgür İşçimen, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve vatandaşlar katıldı.

