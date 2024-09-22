Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "silahlı yağma" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D'yi operasyonla Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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