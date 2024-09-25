Gaziantep'te 2 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan şüphelilerden B.B. ile E.G. tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 66 suç kaydı olan B.B, 38 suç kaydı olan E.G. ve 1 suç kaydı bulunan E.G’nin üzerinde hırsızlıktan elde edildiği belirlenen 6 bin 500 lira ele geçirildi.

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