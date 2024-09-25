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        Gaziantep'te 2 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

        –Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 19:30 Güncelleme: 25.09.2024 - 19:30
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        Gaziantep'te 2 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
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        –Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 2 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

        Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, 2 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan 66 suç kaydı olan B.B, 38 suç kaydı olan E.G. ve 1 suç kaydı bulunan E.G’nin üzerinde hırsızlıktan elde edildiği belirlenen 6 bin 500 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden B.B. ile E.G. tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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