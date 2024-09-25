Gaziantep FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Tedavileri devam eden Daubin ve Mustafa Eskihellaç takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışmalarını sürdürdü, sakatlığı süren Bitok ise idmana katılmadı.

Ligde son oynanan Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınma ve pas çalışmaları ile başladıkları antrenmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

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