Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 20:08 Güncelleme: 25.09.2024 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Ligde son oynanan Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınma ve pas çalışmaları ile başladıkları antrenmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

        Tedavileri devam eden Daubin ve Mustafa Eskihellaç takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışmalarını sürdürdü, sakatlığı süren Bitok ise idmana katılmadı.

        Güneydoğu temsilcisi, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Google, Microsoft'u şikayet etti: Rekabete aykırı
        Google, Microsoft'u şikayet etti: Rekabete aykırı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 2 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te 2 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te rüşvet iddiasıyla bir avukat tutuklandı
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te rüşvet iddiasıyla bir avukat tutuklandı
        Gaziantep'te öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 ağır yaralı
        Gaziantep'te öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 ağır yaralı
        İslahiye'de iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        İslahiye'de iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        İşçinin üzerine vincin kopan bomu düştü; 1 ölü, 3 gözaltı
        İşçinin üzerine vincin kopan bomu düştü; 1 ölü, 3 gözaltı
        Gaziantep'te üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti
        Gaziantep'te üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti