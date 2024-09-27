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        Gaziantep FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 21:14 Güncelleme: 27.09.2024 - 21:14
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        Gaziantep FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonları ve taktik çalışmayla son buldu.

        Tedavileri süren Daubin, Eren Erdoğan ve Mustafa Eskihellaç, özel program eşliğinde çalıştı. Sakatlığı süren Bitok ise antrenmana katılmadı.

        Gaziantep ekibi, yarın İstanbul'a hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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