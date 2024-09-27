Gaziantep FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tedavileri süren Daubin, Eren Erdoğan ve Mustafa Eskihellaç, özel program eşliğinde çalıştı. Sakatlığı süren Bitok ise antrenmana katılmadı.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonları ve taktik çalışmayla son buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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