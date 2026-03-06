Canlı
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te standart dışı plakalarını değiştirmek isteyenler yoğunluk oluşturdu

        Gaziantep'te standart dışı plakalarını değiştirmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 16:15
        Gaziantep'te standart dışı plakalarını değiştirmek isteyenler yoğunluk oluşturdu

        Gaziantep'te standart dışı plakalarını değiştirmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

        Standart araç plakalarından farklı olarak daha kalın, belirgin ve estetik yazı tipleriyle standart dışı Avrupa Press Plaka (APP) sahipleri, yeni uygulamaya giren kanun gereğince 140 bin lira ceza görmemek için Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda kuyruk oluştu.

        Oda Başkanvekili Mustafa Bekçioğulları, vatandaşların uygunsuz plakanın değişimi için yoğunluk oluşturduğunu belirterek, "Tüm kadromuzla 20 personelle çalışıyoruz. Sabah 7’de açıp gece 12’ye kadar çalışıyoruz. Haftasonu da sabah 9’dan akşam 5’e kadar çalışıyoruz. Vatandaşı mağdur etmemek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

