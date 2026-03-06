Canlı
        Araban'da yetim çocuklar için iftar verildi

        Araban'da yetim çocuklar için iftar verildi

        Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, "Dünya Yetimler Günü" nedeniyle iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:21
        Kaymakam Özgür İşçimen, Şehit Sait Demirel Aşevi'nde düzenlenen iftar programında, yetimlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        İnsan hayatının çeşitli imtihanlarla geçtiğine değinen İşçimen, öksüz ve yetim çocukların her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

