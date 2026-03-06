Canlı
        Nurdağı'nda Deprem Haftası'nda vatandaşlara bilgilendirme

        Nurdağı'nda Deprem Haftası'nda vatandaşlara bilgilendirme

        Deprem Haftası dolayısıyla Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Nurdağı'nda Deprem Haftası'nda vatandaşlara bilgilendirme

        Deprem Haftası dolayısıyla Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

        Çalışmalar kapsamında ilgili kurum personelleri tarafından vatandaşlara deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verilerek bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

        Gerçekleştirilen bilgilendirmelerde deprem anında doğru davranış biçimlerinin hayati önem taşıdığı vurgulanırken, güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, acil durum hazırlıklarının yapılması ve afet bilincinin artırılmasına yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

        Toplumda afet farkındalığının artırılması amacıyla yürütülen faaliyetlerde "Afetlere Karşı Güvenli Bir Gelecek İçin Ben de Hazırım" sloganıyla vatandaşların afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmalarının önemine dikkat çekildi.

