        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Gaziantep'te partisinin iftar programına katıldı

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep'te partisince düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 21:26
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep'te partisince düzenlenen iftar programına katıldı.

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep'te partisince düzenlenen iftar programına katıldı.

        Bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan Özdağ, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Parlamentoda olmadıklarını ancak parlamentoda olan birçok partiden daha güçlü olduklarını öne süren Özdağ, "Ramazan sabır, kanaat ve şükür ayı ama biz diyoruz ki ramazan aynı zamanda adalet ayı olmalı. Ramazan kul hakkının yenmediği ay olmalı ve kul hakkı sadece bir ay değil, 12 ay yenmemeli. Adalet sadece bir ay değil, her zaman devletin temeli olmalı. Bütün yurttaşlar mahkemelerin önünde aynı yasalarla ve adil şekilde yargılanmalı." diye konuştu.

        Programa Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, bazı şehit yakınları, gaziler ve partililer katıldı.

