Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte tefecilik yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 POS cihazı, 9 başkasına ait kredi kartı ve POS slipi ele geçirdi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin belirlenen adreslerde arama yapması, aramalarda POS cihazları ve kredi kartları ele geçirilmesi ile gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürülmesi yer alıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.