        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 16:48
        Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte tefecilik yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 POS cihazı, 9 başkasına ait kredi kartı ve POS slipi ele geçirdi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin belirlenen adreslerde arama yapması, aramalarda POS cihazları ve kredi kartları ele geçirilmesi ile gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürülmesi yer alıyor.






