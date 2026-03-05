Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte tefecilik yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 POS cihazı, 9 başkasına ait kredi kartı ve POS slipi ele geçirdi.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin belirlenen adreslerde arama yapması, aramalarda POS cihazları ve kredi kartları ele geçirilmesi ile gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürülmesi yer alıyor.













