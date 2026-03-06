Canlı
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep FK maçlarında "Amatörler ve Aile Tribünü" uygulaması

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, "Amatörler ve Aile Tribünü" projesiyle amatör sporcular, şehit ve gazi çocukları ile devlet korumasındaki çocuklar Gaziantep FK'nin iç saha maçlarını ücretsiz izleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:20
        Gaziantep FK maçlarında "Amatörler ve Aile Tribünü" uygulaması

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, "Amatörler ve Aile Tribünü" projesiyle amatör sporcular, şehit ve gazi çocukları ile devlet korumasındaki çocuklar Gaziantep FK'nin iç saha maçlarını ücretsiz izleyecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Valilik fuaye alanında protokol imza töreni düzenlendi.

        Vali Kemal Çeber, sosyal ve sportif açıdan önemli bir protokole imza attıklarını belirterek, "Şehrin ortak değerleri etrafında birlik sağlamak için projeler yürütüyoruz. Bu değerlerin en önemlilerinden biri Gaziantep FK'dir. Şehrin takımı olan bu kulüp köklü bir geçmişe sahip. Taraftar sayısı da her geçen yıl artıyor. Amatör sporcularımız tribün atmosferini daha yakından yaşayacak, ortak tezahürat kültürünü deneyimleyecek. Bunun yanında şehit ve gazi çocuklarımız ile devlet korumasındaki çocuklarımız da aileleriyle birlikte tribünlerde yer alacak." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur da sporun sadece rekabet olmadığını aynı zamanda aileler, çocuklar ve gençler için birleştirici bir güç olduğunu ve projenin de bu güçten yararlandığını kaydetti.

        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, çocuklara futbol kültürünün aşılanması adına projenin faydalı olacağını belirtti.

        Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ömer Alper Köroğlu ise projenin amatör sporcular için önemli bir fırsat olduğunu ekledi.

        Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcıoğlu, projenin hayırlı olmasını diledi.

        İmzalanan protokolle amatör sporu desteklemek, aile yapısını güçlendirmek, şehit ve gazi ailelerinin çocukları ile devlet korumasındaki çocuklara moral ve motivasyon sağlamak amaçlanıyor.

        Projeyle hem amatör spor desteklenecek hem de ailelerin tribünlerde daha fazla yer alması sağlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

