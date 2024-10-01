Gaziantep'te "Şahinbey Kitap Günleri" düzenlenecek

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından 8. "8. Şahinbey Kitap Günleri" düzenlenecek.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 8'incisi düzenlenecek olan "Şahinbey Kitap Günleri" fuarının protokolü imzalandı.

12-20 Ekim'de düzenlenecek olan fuar, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, "Kitap hiçbir muadili olmayan bir üründür. Günümüzün en önemli sorunlarından birisi dijital bağımlılık. Çocuklarımızı tabletten telefondan kaldıramıyoruz. Bunların çokça konuşulduğu bir dönemde keyifle kitap okuyan insan figürleri bana çok anlamlı geliyor ve çok önemsiyorum." değerlendirmesinde bulundu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise düzenlenecek fuarın geleneksel hale geldiğini belirtti. Gençlerin özellikle son zamanlarda sosyal medya bağımlısı olduğunu ve kitap okumaktan uzaklaştığını vurgulayan Tahmazoğlu, şunları kaydetti: