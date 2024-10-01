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        Gaziantep'te "Şahinbey Kitap Günleri" düzenlenecek

        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından 8. "8. Şahinbey Kitap Günleri" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:40 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:40
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        Gaziantep'te "Şahinbey Kitap Günleri" düzenlenecek
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        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından 8. "8. Şahinbey Kitap Günleri" düzenlenecek.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 8'incisi düzenlenecek olan "Şahinbey Kitap Günleri" fuarının protokolü imzalandı.

        12-20 Ekim'de düzenlenecek olan fuar, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, "Kitap hiçbir muadili olmayan bir üründür. Günümüzün en önemli sorunlarından birisi dijital bağımlılık. Çocuklarımızı tabletten telefondan kaldıramıyoruz. Bunların çokça konuşulduğu bir dönemde keyifle kitap okuyan insan figürleri bana çok anlamlı geliyor ve çok önemsiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise düzenlenecek fuarın geleneksel hale geldiğini belirtti.

        Gençlerin özellikle son zamanlarda sosyal medya bağımlısı olduğunu ve kitap okumaktan uzaklaştığını vurgulayan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "Bizim de gençleri kitap okumaya teşvik etmemiz gerekiyor. Bunun için de kütüphaneler ve kitaplar lazım. Şu an Şahinbey ilçemizde 13 tane Millet Kıraathanemiz var. Öğrencilerimiz orada kitap okuyup ders çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ile yaptığımız protokol gereği 21 tane Z kütüphaneyi okullarımıza kazandırdık. Düzenleyeceğimiz kitap fuarımıza 170 yayıneviyle 131 yazar katılacak. Böylelikle okurlar sevdikleri yazarlarla buluşmuş olacak. Ayrıca sanatçımız Yücel Arzen de kitap fuarımıza gelerek konser verecek."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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