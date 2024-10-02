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        Gaziantep'te futbolseverlere bilet hediye edilecek

        Gaziantep Futbol Kulübü'ne destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 500 futbolsevere bilet müjdesi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:08 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:08
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        Gaziantep'te futbolseverlere bilet hediye edilecek
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        Gaziantep Futbol Kulübü'ne destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 500 futbolsevere bilet müjdesi verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen kampanya kapsamında, 500 genç taraftara maç bileti hediye edilecek.

        Tahmazoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genç taraftarlar için özel bir ödül sunacaklarını belirterek, "Şehrimizin marka değeri olan takımımızı desteklemek isteyen gençlerimize harika bir hediye hazırladık." ifadelerini kullandı.

        Açıklamada, kampanyaya katılmak isteyen gençlerin sosyal medya hesaplarını takip etmeleri istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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